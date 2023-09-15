Минобороны РФ: в экипаже без вести пропавшего Ми-8 не было граждан Таджикистана

Минобороны РФ опровергло слухи о гражданине Таджикистана в составе экипажа пропавшего Ми-8 Фото: Андрей АБРАМОВ

Министерство обороны России опровергло слухи о том, что в составе экипажа без вести пропавшего в августе 2023 года российского вертолета Ми-8 был гражданин Таджикистана.

“Информация, распространенная рядом интернет-ресурсов и телеграм-каналов, о якобы находившемся в составе экипажа, пропавшего без вести в августе текущего года российского вертолета Ми-8 гражданина Таджикистана, абсолютно не соответствует действительности”, — сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что авиационные экипажи ВКС России формируются исключительно из военнослужащих граждан Российской Федерации.