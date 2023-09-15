Залужный обсудил с военными США и Британии нужды ВСУ в снарядах
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем телеграм-канале сообщил, что вместе с начальником украинской военной разведки Кириллом Будановым встретился с военными из США и Британии.
По словам Залужного, во время встречи они обсудили потребности украинской армии в снарядах и усиление ПРО Украины. Также стороны говорили о проблемах в группировках войск.
"Обсудили потребности украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. Ждем хороших новостей", - написал Залужный.
Стороны остановились на вопросах усиления ПВО Украины и дополнительного транспорта, чтобы эвакуировать раненых.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный случайно проговорился о провале текущего наступления во время критики Запада. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
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