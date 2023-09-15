В Петербурге стартовал международный фестиваль циркового искусства "Без границ"

Благодаря танцорам балета продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» атмосфера на фестивале стала особенно красочной. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Пока некоторые не самые дружелюбно настроенные по отношению к нам страны старательно границы закрывают, Россия двигается строго в противоположном направлении, и весьма активное участие в этом принимают мастера циркового искусства. Вот уже второй год подряд легендарный питерский цирк на Фонтанке принимает масштабный международный фестиваль "Без границ", проводящийся по инициативе министерства культуры РФ двумя крупнейшими в стране цирковыми компаниями - Росгосцирком и Большим Московским государственным цирком.

Члены жюри - генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков и заместитель генерального директора Большого Московского государственного цирка Татьяна Запашная. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

По словам главы Росгосцирка Сергея Белякова, география участников невероятно обширна - в Санкт-Петербург приехали артисты из Гватемалы, Италии, Болгарии , Мексики, Эфиопии, Китая... Представители Поднебесной, кстати, не смогли добраться до России в прошлом году из-за ковидных ограничений, что китайских мастеров, как признался ставший одним из членов жюри генеральный директор Китайской национальной акробатической труппы Ли Чи, очень расстроило, ведь "выступить на таком форуме - большая честь".

Серьезный статус фестиваля единодушно отмечали все гости и организаторы. "Сотни артистов долго готовились к выступлению в Питере, ведь каждый из них понимает - это не просто выступление, это настоящий экзамен", - подчеркнул Сергей Беляков.

Абсолютно все номера фестиваля потрясают воображение зрителей. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Для членов жюри фестиваль тоже станет испытанием, ведь придется отсмотреть множество великолепных номеров. "И все же в жюри сидеть легче, чем работать на манеже", - с улыбкой отметила первый заместитель генерального директора Большого Московского государственного цирка Татьяна Запашная, получившая одну из судейских позиций.

Ну а знаменитый актер Алексей Маклаков признался в том, что будет принципиально ставить участникам только высшие баллы (то есть десятки): "Я всегда преклонялся перед цирковым искусством, перед цирковыми артистами. А ещё я давно мечтаю сыграть клоуна и надеюсь,что моя мечта осуществится".

Симпатичная слониха из Италии покорила российскую публику. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирк

Ведущими фестиваля стали Яна Кошкина и Эдгард Запашный, для которого это уже второе подряд появление в этой роли: "Рад, что, несмотря на скепсис, - мол, русский цирк в кризисе и чуть ли не умер - нам удается доказывать, что мы продолжаем развиваться". Развеять слухи о кризисе российского цирка стремятся и зрители, дружно раскупившие билеты на все четыре дня фестиваля.

Стоит отметить и то, что в этом году участниками фестиваля стали артисты Донецкого цирка, и для организаторов это предмет особой гордости. Ну, а для Сергея Белякова это ещё и очень личный момент, ведь глава Росгосцирка - уроженец Донбасса.