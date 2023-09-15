Северная Македония выслала трех дипломатов посольства России Фото: REUTERS

Власти Северной Македонии во вторник, 12 сентября, без объяснения причин объявили персонами нон грата трех дипломатов посольства России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«12 сентября власти Северной Македонии без объяснения причин объявили persona non grata трех дипломатов российского Посольства в Скопье», – приводятся ее словам на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что Северная Македония продолжает двигаться по пути усугубления конфронтации с Россией и загоняют в тупик двусторонние отношения. МИД РФ расценивает действия Скопье как «неуместное желание продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой российской угрозой», заявила она. Захарова пообещала, что высылка российских дипломатов не останется без ответа.

Как писал сайт KP.RU, накануне Словакия объявила о высылке из страны сотрудника посольства России. Причиной стала его «деятельность, которая прямо нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях», заявили в МИД республики.