Умер Олег Галахов, российский композитор

15 сентября 2023 года в возрасте 78 лет умер Олег Галахов, председатель Союза московских композиторов и заслуженный деятель искусств РСФСР. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

15 сентября 2023 года в возрасте 78 лет умер Олег Галахов, председатель Союза московских композиторов и заслуженный деятель искусств РСФСР.

“Ушел из жизни Олег Борисович Галахов — композитор, председатель Союза московских композиторов, председатель оргкомитета международного фестиваля современной музыки „Московская осень“, заслуженный деятель искусств РСФСР”, — сообщили на сайте Союза композиторов России.

Олег Галахов родился в августе 1945 года в Горловке и в юности окончил Московскую консерваторию имени Чайковского. За свою многолетнюю карьеру Галахов написал множество сочинений, удостоенных отечественных и международных наград.

В 2016 году за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Галахов получил Почетную грамоту Президента России.