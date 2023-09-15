Роскосмос: корабль Союз МС-24 с тремя космонавтами стартовал к МКС с Байконура Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ракета-носитель “Союз-2.1а” с пилотируемым космическим кораблем “Союз МС-24” успешно взлетела с космодрома Байконур, чтобы доставить трех космонавтов на Международную космическую станцию.

“Пилотируемый старт на Байконуре — особенное событие, для которого трудятся тысячи людей! Сегодня мы проводили к МКС космический корабль Союз МС-24”, — сообщили в телеграм-канале Роскосмоса.

В составе экипажа на МКС отправились начальник ЦПК имени Гагарина Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О'Хара.

Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения, а контакт произойдет примерно в 21:57 по московскому времени. О'Хара пробудет на МКС до весны 2024 года и вернется на Землю на “Союзе МС-24”, а российские космонавты останутся на станции до сентября и улетят домой уже на “Союзе МС-25”.

Отмечается, что Кононенко станет первым человеком, который пробудет в космосе более тысячи суток и станет абсолютным мировым рекордсменом.