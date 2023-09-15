"Продолжать бессмысленно": в Киеве подвели неутешительный итог наступления ВСУ

Украинский политолог Карасев назвал продолжение наступления ВСУ бессмысленным Фото: REUTERS

Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что летнее широкомасштабное наступление ВСУ можно считать завершенным и провальным.

“Сегодня мы уже наступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат”, — сказал политолог в эфире YouTube-канала Politeka.

Карасев добавил, что командование ВСУ перешло к исключительно тактическим боям, поскольку смысла в проведении оперативно-стратегических операциях больше нет.

Военные эксперты Майкл Кофман и Роб Ли считают, что украинские войска приостановили наступление не из-за бессмысленности, а из-за неспособности проводить операции в рамках крупных подразделений.

Тем временем украинский политолог Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский вместе со своим правительством будут уничтожены, если потери ВСУ в ходе наступления станут известны общественности.

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