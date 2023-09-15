Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 сентября 2023 16:57

"Продолжать бессмысленно": в Киеве подвели неутешительный итог наступления ВСУ

Украинский политолог Карасев назвал продолжение наступления ВСУ бессмысленным
Сергей ЧИКОВ
Украинский политолог Карасев назвал продолжение наступления ВСУ бессмысленным

Украинский политолог Карасев назвал продолжение наступления ВСУ бессмысленным

Фото: REUTERS

Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что летнее широкомасштабное наступление ВСУ можно считать завершенным и провальным.

“Сегодня мы уже наступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат”, — сказал политолог в эфире YouTube-канала Politeka.

Карасев добавил, что командование ВСУ перешло к исключительно тактическим боям, поскольку смысла в проведении оперативно-стратегических операциях больше нет.

Военные эксперты Майкл Кофман и Роб Ли считают, что украинские войска приостановили наступление не из-за бессмысленности, а из-за неспособности проводить операции в рамках крупных подразделений.

Тем временем украинский политолог Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский вместе со своим правительством будут уничтожены, если потери ВСУ в ходе наступления станут известны общественности.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Армия с фашистским мышлением: ВСУ отправляют российских пленных на минные поля (подписаться)