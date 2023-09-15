Концерты Игоря Николаева отменили после госпитализации музыканта

Продажу билетов закрыли, потому что артист попал в больницу Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ближайшие концерты Игоря Николаева отменены. Об этом сообщили «Газете.ru» в кассах концертных залов, где планировал выступить артист.

- Продажу билетов закрыли, потому что артист попал в больницу. Перенесут концерт на другую дату, - пояснили в кассе центрального концертного зала, расположенного в Краснодаре.

Аналогичная ситуация – в Сочи, где также концерт уже отменен. Об этом рассказали в концертном зале «Фестивальный».

В пятницу KP.RU сообщил, что Игоря Николаева госпитализировали. По данным телеканала «360», народного артиста России Игоря Николаева поместили в больницу в плановом порядке и поводов для серьезного беспокойства нет.

При этом в конце января 2023 года уже сообщалось о госпитализации Николаева с подозрением на инфаркт. Тогда медики поставили ему два стента, отмечали СМИ. Артист достаточно быстро оправился и вернулся домой.