Убивавшая младенцев британская медсестра обжаловала пожизненный приговор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании медсестра, приговоренная к пожизненному лишению свободы за убийство семерых младенцев, подала апелляцию на приговор. Об этом сообщают британские СМИ.

«Люси Летби подала официальную апелляцию на приговор», – передают телеканал Sky News.

Напомним, в Великобритании ранее начали сбор средств для апелляции по делу медсестры Люси Летби, которая была осуждена за убийство семерых детей и покушение на убийство еще шестерых. Как заявляют активисты, приговор медсестре представляет из себя самую большую судебную ошибку в Соединенном Королевстве, а их целью является обеспечить Летби справедливое судебное разбирательство, в результате которого общество получит достоверные доказательства.

Люси Летби осудили 21 августа 2023 на 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения. Суду представили записки, найденные в ее доме при обыске в 2018 году, одна из которых гласит: «Я – зло. Я сделала это».