Россиянам рассказали о способах облегчить боль в мышцах после тренировки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чтобы облегчить боль в мышцах после тренировки, можно прибегнуть к самомассажу с использованием специального фитнес-ролла. Таким советом поделился фитнес-тренер Дмитрий Трощенков в беседе с «Лентой.ру».

— Главное — использовать темп чуть ниже среднего. Тем самым вы улучшите кровообращение в мышцах и выведете из организма оставшиеся продукты метаболизма, которые и способствуют появлению мышечной боли, — подчеркнул Трощенков.

Также фитнес-тренер объяснил, что боль в мышцах возникает из-за микроразрывов мышечных волокон в результате физической нагрузки. Для облегчения этого состояния надо завершать тренировки занятием на велотренажере в течение 10-15 минут.

Врач Евгения Кованжи предложила в качестве физической активности использовать скандинавскую ходьбу, которая не только может благоприятно влиять на физическое состояние организма, но и помогут избавиться от плохого настроения и апатии в осенний период. Эти слова специалиста опубликовали на портале RT.