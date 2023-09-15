Блинкен: США оставляют за ВСУ право выбора целей для передаваемого им оружия

Блинкен: США оставляют за Украиной выбор целей для передаваемого ей оружия Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет применение Украиной передаваемых вооружений для ударов по территории России, но оставляют за киевским режимом выбор целей.

“Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам”, — сказал представитель Белого дома на пресс-конференции 15 сентября.

Блинкен добавил, что передачу Украине любой системы вооружений, о которой пишут в прессе, активно обсуждают и в Белом доме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию России, но Киев продолжил попытки наносить удары по территории Крыма и Донбасса.

В свою очередь глава "Фонда наследия" Кевин Робертс подчеркнул, что удары киевского режима по объектам на территории России показывают, что именно Украина в текущем конфликте является агрессором.