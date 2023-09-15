Экономист рассказал, что будет с вкладами и ипотеками на фоне роста ключевой ставки Фото: Влад Комяков

Ставки по кредитам и ипотеке вырастут вслед за ключевой на один процент, а в некоторых случая даже на полтора процента. Такое заявление сделал экономист Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру».

— Конечно, по идее банки должны увеличить ставку по вкладам. Однако, во-первых, они никогда не спешат с этим, во-вторых, они уже увеличивали их, когда ключевая ставка выросла до 12 процентов. Тут уже ожидать какого-то серьезного повышения по вкладам не стоит, — отметил Беляев.

Также стало известно, что россияне стали чаще брать ипотечные кредиты в августе. Займы получили более 35 тысяч человек, а общий объем кредитов за месяц составил около 180 миллиардов рублей. Показатели выросли на 46 процентов по сравнению с июлем. Об этом рассказал Пятый канал.

Отмечается, что большая часть ипотек приходится на стандартные программы кредитования, которые люди обычно используют для приобретения вторичного жилья. Всего же за восемь месяцев 2023 года россияне взяли ипотек на сумму более 850 миллиардов, побив рекорд, установленный двумя годами ранее.