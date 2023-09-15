Онколог Серяков: вирусные болезни и курение могут спровоцировать лимфому

Лимфома излечима, особенно на ранних стадиях, говорят специалисты Фото: Иван МАКЕЕВ

Лимфома, которую также называют раком крови, может быть спровоцировано некоторыми вирусными заболеваниями и вредными привычками. Об этом рассказал РИАМО врач-онколог Александр Серяков.

- Причин возникновения лимфомы может быть несколько: генетические и экологические факторы. Кроме того, предполагается что болезнь может быть вызвана последствиями перенесенных вирусных заболеваний, неконтролируемого приема лекарств, курением, - сообщил специалист.

По словам онколога, заболеваниям крови больше подвержены мужчины. При этом любой тип лимфомы может появиться у людей каждой возрастной группы.

Ранее телеканал «360» сообщил, что трещины на губах, увеличенные лимфоузлы и долго заживающие язвы на коже не говорят об онкологическом заболевании. Часто эти признаки сообщают о других, менее серьезных проблемах.

По данным «Пятого канала», при онкологии происходят резкие изменения в весе. Причем набор лишних килограммов не так опасен, чем быстрое похудение. Кроме того, если у молодых людей появляются морщины, опухшие веки, нездоровый цвет лица, то это может говорить о проблемах в эндокринной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системах.