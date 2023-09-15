Салливан: Байден встретится с Зеленским в Белом доме на следующей неделе Фото: EAST NEWS

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на следующей неделе Джо Байден встретится в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Президент Байден затем вернется в Вашингтон, чтобы принять президента Украины Зеленского здесь, в Белом доме, в четверг. Это будет их третья встреча здесь, в Белом доме”, — сказал Салливан на брифинге 15 сентября.

Он также отметил, что Соединенные Штаты "всегда" готовят новые пакеты военной помощи Украине и на следующей неделе анонсируют новые поставки оружия.

В свою очередь профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс предупредил, что США “отбросили всяческую осторожность” в вопросе военной поддержки Киева, что может привести к ядерному конфликту.