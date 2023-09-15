Минюст РФ внес в реестр иноагентов политолога Белковского и журналиста Шепелина

Минюст внес в реестр иноагентов политолога Белковского и журналиста Шепелина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов политтехнолога и публициста Станислава Белковского*, блогера Евгения Кочергина*, журналиста Илью Шепелина*, видеоблогера Кирилла Седова* и военного аналитика Юрия Федорова*.

В Минюсте уточнили, что все внесенные в список граждане неоднократно распространяли недостоверную информацию о действиях России на Украине и критиковали власть. Все указанные лица, кроме Седова*, проживают за пределами Российской Федерации.

Напомним, на прошлой неделе Минюст России внес в список иностранных агентов участника музыкальной группы “Порнофильмы” Владимира Котлярова* и социолога Николая Митрохина*.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов