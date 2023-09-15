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НовостиОбщество15 сентября 2023 18:44

Депутаты Госдумы Сокол и Кастюкевич подали заявления о сложении полномочий

Госдума рассмотрит заявления 19 сентября
Сергей ЧИКОВ
Депутаты Госдумы Сокол и Кастюкевич подали заявления о сложении полномочий

Депутаты Госдумы Сокол и Кастюкевич подали заявления о сложении полномочий

Фото: Shutterstock

Депутаты от партии “Единая Россия” Сергей Сокол и Игорь Кастюкевич подали заявления о сложении депутатских полномочий. В проектах соответствующих постановлений указано, что думская комиссия по контролю сведений о доходах и имуществе депутатов поддержала данные заявления.

Рассмотрение заявлений Сокола и Кастюкевича пройдет на первом заседании Госдумы 19 сентября.

Сергей Сокол в своем заявлении уточнил, что вынужден сложить полномочия из-за состояния здоровья. Также депутат снимает свою кандидатуру с выборов на пост главы Республики Хакасия.

Напомним, Сергей Сокол был экстренно госпитализирован в Москве вечером 31 августа. У депутата возникли осложнения, вызванные перенесенной в июле 2023 года инфекцией.