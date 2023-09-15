Иммунолог Крючков: бурные сезоны гриппа случаются раз в пять лет

Медики рекомендуют не откладывать вакцинацию Фото: Алена МАРТЫНОВА

Осень традиционно считается сезоном гриппа и простуды, при этом только раз в несколько лет заболеваемость становится эпидемической. Об этом Lentе.ru рассказал иммунолог Николай Крючков.

- С учетом того, что прошлый сезон был бурным, эпидемическим, что происходит, примерно раз в пять лет, этот год должен быть заметно легче, - пояснил врач.

По словам медика, не исключено, что в этом году изменится один из возможных штаммов гриппа, который будет циркулировать. При этом ожидается, что заболеваемость будет ниже, чем год назад. Однако медики рекомендуют не откладывать вакцинацию и сделать ее в сентябре.

Ранее RT сообщил, что на сегодняшний день вакцина от гриппа уже доставлена в российские регионы, а готовность к прививочной кампании достаточно высокая.

По данным Life.ru, тяжелая форма гриппа и лечение его последствий могут спровоцировать у человека депрессию и панические атаки. На психическое состояние человека могут воздействовать в том числе и препараты, принимаемые во время лечения. Некоторые лекарства влияют на центральную нервную систему.