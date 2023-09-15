Терапевт назвал способы снизить артериальное давление без лекарств

Йога и физическая активность будет профилактикой высокого давления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Повышение артериального давления — распространенная жалоба, с которой россияне, особенно в старшем возрасте, идут к врачам. При этом постараться справиться с проблемой можно без приема лекарств, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин.

- Снизить давление поможет употребление овощей и фруктов, а также активный образ жизни. Можно заняться ходьбой, плаванием, йогой, - посоветовал специалист.

Он добавил, что пациентам с высоким давлением следует отказаться от алкоголя и табака.

Ранее KP.RU сообщил, что повышенным считается давление больше 130/90 единиц. Это состояние называют артериальной гипертензией. Нередко повышенное артериальное давление является симптом другого заболевания.

Согласно статистике, около 40 миллионов человек в России - гипертоники. По официальным подсчетам, каждый третий житель нашей страны старше 30 лет периодически страдает от приступов высокого давления. Другая крайность - когда человек страдает от пониженного давления. В любом случае врачи рекомендуют обратиться за помощью к специалистам, чтобы выяснить причину такого состояния.