Синоптик Шувалов: второе бабье лето ожидается в средней полосе на следующей неделе

москвичи еще успеют насладиться хорошей погодой, считают синоптики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В средней полосе России вновь ожидается потепление, столбик термометр начнет расти 20-21 сентября. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

- В начале следующей недели ожидаются небольшие дожди. А 20 и 21 сентября вновь прогнозируется повышение температур. Больше тепла получит средняя полоса России — воздух прогреется до +20…+22 градусов, - рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что, возможно, это «второе пришествие бабьего лета».

А вот в выходные, уточнил специалист, в Москве будет прохладно и сыро.

Ранее KP.RU сообщил, что сентябрь в Москве и соседних регионах будет тёплым и сухим. Дождей выпадет на 40% меньше, чем обычно. А средняя температура месяца окажется на 2 - 3 градуса выше климатической нормы.

Более того, октябрь тоже ожидается теплым, не исключено, что бабье лето, возможно, вернется и в октябре.

На юге России и вовсе погода пока соответствует обычным летним параметрам: +25 градусов и даже до +30 градусов.