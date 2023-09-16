В Подмосковье мужчина застрелил полицейского, уходя от погони

Мужчина застрелил полицейского, пытаясь уйти от погони в Подмосковье.
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
В Подмосковье мужчина смертельно ранил полицейского, когда уходил от погони на автомобиле без номеров. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
Сообщается, что вечером пятницы 15 сентября на Таракановском шоссе сотрудники ГАИ попытались остановить автомобиль без номеров. Водитель не подчинился требованиям инспекторов и попытался скрыться.
«В ходе преследования в деревне Вертлино автомобиль правонарушителя был остановлен. Выйдя из транспортного средства, водитель внезапно произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в направлении одного из инспекторов ДПС», - сказано в сообщении.
Полицейский скончался от полученного ранения. Его напарник ранил злоумышленника. Им оказался 53-летний москвич, его задержали и доставили в больницу.
Семье погибшего полицейского окажут помощь, добавили в ведомстве.
Ранее во Владимирском районе 66-летний мужчина выстрелил в полицейского и сгорел в своей квартире.
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