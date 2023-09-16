Soir: ЕС введет санкции на российские алмазы осенью 2023 года

ЕС собирается ввести санкции в отношении российских алмазов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЕС может ввести запрет на оборот российских алмазов осенью 2023 года. Об этом пишет бельгийское издание Soir со ссылкой на источник в правительстве страны.

«ЕС включит российские алмазы в новый пакет санкций в октябре или ноябре», - сообщает издание со ссылкой на источник в правительстве Бельгии.

Сообщается, что сначала планируется ввести санкции на необработанные алмазы, позже ограничительные меры коснутся обработанных бриллиантов.

Напомним, в мае 2023 года Великобритания запретила импорт алмазов из России. Также установлено эмбарго на ввоз в страну российской меди, алюминия и никеля.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как от американских ограничительных мер в отношении крупнейшего в мире производителя алмазов, российской «Алросы», пострадала вся торговая цепочка, и в итоге во всей отрасли начинается паника.

Тем временем Всемирная торговая организация (ВТО) пришла к выводу, что введенные в отношении России санкции негативно отразятся на большинстве экономик мира. Такие данные содержатся в отчете о мировой торговле за текущий год.