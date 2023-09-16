Путин: российские войска в зоне СВО укомплектованы современным оружием на 85-90%

Путин рассказал о количестве новых образцов вооружения в зоне СВО. Фото: REUTERS

Подразделения российских войск в зоне СВО укомплектованы современными образцами вооружения, и этот показатель достигает 85-90 процентов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопросы после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в пятницу 15 сентября в Сочи.

«Формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85–90 процентов», - сказал Путин.

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