Пентагон не принял решение о передаче Украине ракет дальнего действия ATACMS

Пентагон еще не принял решения о передаче Киеву ракет дальнего действия. Фото: REUTERS

Пентагон еще не принял решение о поставке Киеву ракет дальнего действия ATACMS. Об этом в преддверии визита Владимира Зеленского пишет РИА Новости со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства.

«На данный момент решения о предоставлении ATACMS не принято», - сказал чиновник, добавив, что Вашингтон и Киев постоянно контактируют друг с другом относительно потребностей Украины.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS осенью 2023 года.

В то же время некоторые чиновники из администрации США и Министерства обороны страны заявляли, что Вашингтон по-прежнему не хочет отправлять Киеву ракеты ATACMS.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по этому поводу заявил, что возможные поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS не смогут изменить ситуацию на поле боя.