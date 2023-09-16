Трамп призвал спасти США от тиранов-фашистов

Трамп призвал американцев спасти страну от "тиранов-фашистов". Фото: REUTERS

Граждане США должны спасти свою страну от «тиранов-фашистов», проголосовав на предстоящих президентских выборах. Такое заявление сделал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который вновь собирается претендовать на этот пост в 2024 году.

По мнению Трампа, выборы-2024 будут «самыми важными» в жизни американцев.

«Через год вам предстоит голосовать на самых важных выборах в вашей жизни. На этих выборах решится вопрос о том, будут ли управлять Америкой тираны из числа марксистов, фашистов и коммунистов», - сказал политик, выступая в Вашингтоне на мероприятии, посвященном женскому лидерству в Америке.

Трамп также назвал действующего президента Джо Байдена «продажным».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в президентских выборах без страха тюремного заключения из-за желания спасти страну, которая «катится в ад».

В Америке стартует новая президентская гонка. Рассказываем про главных кандидатов в президенты США на выборах 2024 года здесь на KP.RU.