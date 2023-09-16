Трамп призвал спасти США от тиранов-фашистов

Трамп призвал американцев спасти страну от "тиранов-фашистов".
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Граждане США должны спасти свою страну от «тиранов-фашистов», проголосовав на предстоящих президентских выборах. Такое заявление сделал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который вновь собирается претендовать на этот пост в 2024 году.
По мнению Трампа, выборы-2024 будут «самыми важными» в жизни американцев.
«Через год вам предстоит голосовать на самых важных выборах в вашей жизни. На этих выборах решится вопрос о том, будут ли управлять Америкой тираны из числа марксистов, фашистов и коммунистов», - сказал политик, выступая в Вашингтоне на мероприятии, посвященном женскому лидерству в Америке.
Трамп также назвал действующего президента Джо Байдена «продажным».
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в президентских выборах без страха тюремного заключения из-за желания спасти страну, которая «катится в ад».
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