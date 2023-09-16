Над Тверской и Калужской областями уничтожены беспилотники ВСУ

ВСУ пытались атаковать объекты на российской территории двумя БПЛА в ночь на 16 сентября. Фото: REUTERS

В ночь на 16 сентября российские военные пресекли попытку атаки ВСУ по объектам на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сообщается, что атака совершалась двумя беспилотниками самолетного типа. Оба вторгшихся в российское воздушное пространство БПЛА уничтожены.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее российские средства РЭБ сбили беспилотник в Орловской области. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска ударили по Новой Каховке ракетой, начиненной поражающими элементами. В результате обстрела погиб один мирный житель, еще 15 получили ранения.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.