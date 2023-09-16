Пушков: Украина продолжит курс на евроинтеграцию, несмотря на решение по зерну Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украина продолжит "прорываться" в Европу и при решению ЕК по зерну, и при условиях неопределенности по вступлению в Еврособюз и НАТО. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, Киев будет делать все то же самое, что делала со времен майдана - всячески прорываться в Европу.

"Когда перспективы вступления Украины в западные союзы тонут в вязком тумане неопределенности, а Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки зерна с Украины вопреки Брюсселю и Берлину, что же будет делать Киев? А он будет делать все то же самое, что делал со времен майдана",- заявил сенатор.

Кроме того, политик уверен, что у киевского руководства "нет и не может быть другой политики". Украина и дальше будет позиционировать себя как последний рубеж, который защищает страны запада от России, отметил сенатор.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна из Украины в пять стран Евросоюза.