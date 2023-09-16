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НовостиПолитика16 сентября 2023 5:43

Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи показали самолеты стратегической авиации России

Северокорейский лидер в ходе визита ознакомился с самолетами ВКС России и гиперзвуковым комплексом "Кинжал"
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи показали самолеты стратегической авиации РоссииФото: Минобороны РФ

Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи показали самолеты стратегической авиации РоссииФото: Минобороны РФ

Лидеру Северной Кореи Ким Чем Ыну показали три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил России на аэродроме Кневичи. Также глава КНДР был ознакомлен с гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И.

В ходе визита Ким Чен Ын также ознакомился с турбовинтовым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-95МС, сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-160 и дальним сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М3.

Кроме того, Северокорейскому лидеру продемонстрировали и новый магистральный самолет Ту-21 на аэродроме Кневичи.