Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи показали самолеты стратегической авиации России

Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи показали самолеты стратегической авиации РоссииФото: Минобороны РФ

Лидеру Северной Кореи Ким Чем Ыну показали три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил России на аэродроме Кневичи. Также глава КНДР был ознакомлен с гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И.

В ходе визита Ким Чен Ын также ознакомился с турбовинтовым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-95МС, сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-160 и дальним сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М3.

Кроме того, Северокорейскому лидеру продемонстрировали и новый магистральный самолет Ту-21 на аэродроме Кневичи.