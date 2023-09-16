В трех московских аэропортах задержали около 30 рейсов

По данным на 7:22 мск во "Внуково" три рейса были отменены, а еще четыре задержаны. Сергей Бобылев/ТАСС

Около 30 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены в трех аэропортах Москвы в субботу утром, 16 сентября. Речь идет о "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово". Об этом свидетельствует информаци сервиса "Яндекс.Расписание".

По данным на 7:22 мск во "Внуково" три рейса были отменены, а еще четыре задержаны. В "Домодедово" при этом задержаны 18 рейсов и отменен еще один. В аэропорту "Шереметьево" с задержкой полетят еще восемь самолетов.

Между тем, пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, совершивший экстренную посадку самолета в пшеничном поле под Новосибирском, рассказал, почему принял такое решение.