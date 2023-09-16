Президент Красного Креста Сполярич надеется встретиться с Путиным в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До конца 2023 года в Москву может прилететь президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич. Глава организации выразила желание посетить столицу России, прежде всего для того, чтобы увидеться с президентом Владимиром Путиным, о чём заявил агентству РИА Новости глава делегации МККК Борис Мишель.

«Конечно, она планирует посетить Москву. Я надеюсь, это произойдет до конца этого года и она сможет встретиться с президентом РФ, так же как она встретилась с президентом Китая на прошлой неделе», - заявил Мишель.

Напомним, что Сполярич уже посещала Москву после начала спецоперации. Она приезжала в 2022 году, и встретилась тогда с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

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