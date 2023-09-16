Сына наркобарона Коротышки экстрадировали в США из мексиканской тюрьмы Фото: REUTERS

Сын известного в США и Мексике наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, которого знают по прозвищу Коротышка, был вывезен из мексиканской тюрьмы Альтиплано, для дальнейшей передачи правительству Штатов. Об этом сообщило издание Milenio.

«Сотрудники Интерпола вывезли из тюрьмы Альтиплано Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь, сына Хоакина Гусмана, Эль-Чапо, чтобы передать его для экстрадиции правительству США», - говорится в публикации.

Мышь также обвиняется в организованных поставках различных видов наркотиков, в больших объёмах. В мексиканскую тюрьму он был помещён временно, с изначальной задачей дальнейшей передачи властям США.

С учётом угрозы, которую представляет Овидио Гусман, приняты меры предосторожности высокого уровня. Его местонахождение держат в тайне, а сам сын наркобарона был вывезен из тюрьмы вертолётом, на рассвете. Когда его задерживали - погибли десять сотрудников правоохранительных органов.

Ранее KP.RU сообщил, как проходило задержание Гусмана, в результате которого были ранены десятки человек, и сбиты два вертолёта.