Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: США передают Киеву все более опасное оружие Фото: REUTERS

США передают Украине все более опасное оружие. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Community Church of Boston.

По его словам, правительство США то и дело выделяет Киеву все более опасные боеприпасы. Эксперт предположил, каким может быть следующий шаг.

"А что происходит сейчас? Мы даем им снаряды с обедненным ураном. А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?" - заявил он.

Кроме того, Макговерн недоволен тем, что в любом случае народ США на все согласится, поскольку люди не знают, как на самом деле сложилась ситуация.

"Граждане США на все согласятся, поскольку мало что знают. Нам предоставляют недостоверную информацию", – резюмировал эксперт.

Тем временем, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в скором времени Киев получит танки Abrams от Соединенных Штатов.