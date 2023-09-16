Экс-советник Пентагона Макгрегор предрёк поражение Киеву из-за новой тактики ВСУ Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что новая тактика ВСУ вынудит российскую армию нанести поражение Киеву без компромиссов. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу норвежского журналиста Гленна Дизена.

«Ситуация находится в новой фазе, фазе дальнобойных ударов, потому что украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно», - заявил Макгрегор.

Военный указывает на то, что гигантские потери ВСУ во время безрассудных попыток наступления привели к дефициту как солдат, так и военной техники. Стараясь сберечь остатки, украинская армия перешла к тактике нанесения дальнобойных ударов западными ракетами, при помощи разведданных США и НАТО.

Подобные действия ставят под угрозу весь Запад, так как фактически делают его участником конфликта. В ответ на это Москва может тоже сменить тактику, и пойти прямиком на Киев, уверен Макгрегор.

Ранее KP.RU сообщил, что украинский военком проговорился о масштабах потерь личного состава ВСУ.