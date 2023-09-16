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НовостиОбщество16 сентября 2023 9:13

Умер Игорь Кечаев, актер из фильма "Меня зовут Арлекино"

Игорь Кечаев умер на 63-м году жизни
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Игорь Качаев. Фото: Электротеатр Станиславского

Игорь Качаев. Фото: Электротеатр Станиславского

14 сентября умер актер Игорь Кечаев, известный по роли Интера в культовой советской драме "Меня зовут Арлекино". Кечаеву было 62 года.

Причина и подробности смерти артиста не раскрываются. При жизни актер и режиссер сотрудничал Театром на Таганке. Кроме того, Нечаев выступил режиссером сериалов "След", "Товарищи полицейские", "Соседка", "Поздние цветы" и многих других.

Игорь Кечаев родился 3 февраля 1961 года, а в 1987-м году он окончил режиссерский факультет ГИТИСа.

Накануне стало известно о смерти актера Вячеслава Гришечкина, знаменитого по роли полковника Староконя в сериале "Солдаты". Незадолго до этого 61-летний актер попал в больницу из-за проблем с сердцем.