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НовостиПолитика16 сентября 2023 9:11

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

Тревожный сигнал включили в 11:10 по московскому времени
Сергей КУДРИН
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16 сентября 2023 года в семи регионах Украины была объявлена воздушная тревога, которую включили в 11:10 сперва в Харьковской области, а затем распространили на остальные. Об этом свидетельствуют данные украинского министерства цифровой трансформации.

Тревожный сигнал звучит в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Также тревогу забили на подконтрольных Киеву участках ДНР и ЛНР.

Напомним, что Россия наносит точечные удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины с 10 октября 2022 года, после первого теракта СБУ на Крымском мосту.

Ранее KP.RU сообщил о гремевших в августе взрывах в Харькове.