Дмитрий Вахруков: для особой экономической зоны запустят льготное кредитование Фото: Андрей АБРАМОВ

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе Восточного экономического форума сообщил о том, что приоритетами для развития преференциальных режимов в стране являются импортозамещение и технологическое развитие.

По словам замминистра, в ближайшее время планируется запустить программу льготного кредитования в особых экономических зонах для строительства производственных корпусов. Готовые производственные площади позволят ускорить реализацию инвестиционных проектов, считает Вахруков.

"По объему инвестиций и по тому мультипликатору, которые дают вложения в дальневосточные ТОР (2.3 трлн рублей за 7 лет) – это впечатляющие результаты, поэтому потенциал Дальнего Востока во многом раскрывается благодаря этому префрежиму. ОЭЗ в Магаданской области требует модернизации и интеграции в единую сеть префрежимов Дальнего Востока. Для этого готовим соответствующие проекты решений и ведем обсуждение с Правительством и профильными ведомствами", - заявил заместитель министра.

Ключевой целью префрежимов, по словам Дмитрия Вахрукова, является обеспечение баланса между вложенными в инфраструктуру инвестициями и выпадающими доходами.

"По итогам 2022 года механизм ОЭЗ полностью окупил себя для бюджета. Обязательных платежей резидентами уплачено на 36,6 млрд больше, чем было использовано льгот и потрачено на инфраструктуру. Механизм более чем востребованный, 20 из 50 ОЭЗ создали за последние три года в весьма непростой для бизнеса период", - подчеркнул Дмитрий Вахруков.