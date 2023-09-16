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НовостиЭкономика16 сентября 2023 9:40

Преференции на Дальнем Востоке адаптируют под новые экономические условия

На Дальнем Востоке анонсировали новые меры поддержки промышленности
Сергей КУДРИН
Преференции на Дальнем Востоке адаптируют под новые экономические условия

Преференции на Дальнем Востоке адаптируют под новые экономические условия

Фото: Андрей АБРАМОВ

Новая геополитическая реальность, влекущая за собой радикальные экономические изменения, требует пересмотра преференциальных режимов на Дальнем Востоке, а в перспективе - и по всей России. К такому решению пришли специалисты в ходе проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) 2023 года.

«Цель - это технологическое развитие. И в этом, наверное, основное направление эволюции преференциальных режимов», - заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Основными направлениями, нуждающимися в поддержке и адаптации, названы: упрощение получения статуса резидента территорий опережающего развития (ТОР); ускорение создания качественной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроектов; выделение дешёвых «длинных денег».

Среди главных проблем бизнеса и промышленности на Дальнем Востоке сегодня, например, называют нежелание молодёжи идти в эти сферы. Дефицит кадров плохо сказывается на прогрессе, и он вызван, в том числе, огромными расстояниями и проблемной логистикой от центральной части России к Дальнему Востоку.

В качестве решения предлагается, помимо льгот, обеспечить локализацию современных производств, привлечение инвесторов и создание для них законодательной защитной базы. В качестве основы для дальнейшего развития предлагается использовать опыт технопарков, который в дальнейшем будет развиваться в создание целых городов, направленных на обеспечение деятельности и преференций высокотехнологичных компаний.