Преференции на Дальнем Востоке адаптируют под новые экономические условия Фото: Андрей АБРАМОВ

Новая геополитическая реальность, влекущая за собой радикальные экономические изменения, требует пересмотра преференциальных режимов на Дальнем Востоке, а в перспективе - и по всей России. К такому решению пришли специалисты в ходе проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) 2023 года.

«Цель - это технологическое развитие. И в этом, наверное, основное направление эволюции преференциальных режимов», - заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Основными направлениями, нуждающимися в поддержке и адаптации, названы: упрощение получения статуса резидента территорий опережающего развития (ТОР); ускорение создания качественной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроектов; выделение дешёвых «длинных денег».

Среди главных проблем бизнеса и промышленности на Дальнем Востоке сегодня, например, называют нежелание молодёжи идти в эти сферы. Дефицит кадров плохо сказывается на прогрессе, и он вызван, в том числе, огромными расстояниями и проблемной логистикой от центральной части России к Дальнему Востоку.

В качестве решения предлагается, помимо льгот, обеспечить локализацию современных производств, привлечение инвесторов и создание для них законодательной защитной базы. В качестве основы для дальнейшего развития предлагается использовать опыт технопарков, который в дальнейшем будет развиваться в создание целых городов, направленных на обеспечение деятельности и преференций высокотехнологичных компаний.