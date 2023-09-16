Советник Сальдо Малькевич: В Херсоне усугубляется гуманитарная катастрофа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич рассказал о происходящем в городе Херсон, который сейчас находится под контролем ВСУ. По его словам, в городе усугубляется гуманитарная катастрофа - жителям не хватает продуктов и воды, постоянно обрывается электро- и водоснабжение. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

«Там проблемы с продуктами, перебои со светом и водой, полный коллапс, в том числе мусорный, нет работы, но есть коммунальные платежи, плюс продолжается террор со стороны парамилитарных бандформирований, людей постоянно похищают, угрожают, вымогают деньги», - говорит чиновник.

Он указал на то, что беседуя с жителями Херсона, с которыми удаётся встретиться, Малькевич регулярно слышит изумление тем, что на левом берегу Днепра есть работа, функционируют все социальные учреждения, есть свет и вода, а местные жители временно не платят за коммуналку, в то время как украинские власти высасывают все соки из и без того пострадавшего города.

Ранее KP.RU сообщил, как ВСУ превращают Херсон в город-призрак, грабят квартиры и забирают у людей автомобили.