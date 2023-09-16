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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 11:02

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Минобороны сообщило об уничтожение беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Минобороны сообщило об уничтожение беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Фото: REUTERS

Российское министерство обороны сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима атаковать объекты на территории РФ беспилотниками самолетного типа. Средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью.

По данным ведомства, около 13:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотник над Белгородской областью.

Ранним утром 16 сентября военное ведомство также сообщило о двух беспилотниках над Тверской и Калужской областью. Атака киевского режима совершалась двумя БПЛА самолетного типа. Оба вторгшихся в российское воздушное пространство Дрона уничтожены.