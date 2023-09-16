Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Минобороны сообщило об уничтожение беспилотника ВСУ над Белгородской областью Фото: REUTERS

Российское министерство обороны сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима атаковать объекты на территории РФ беспилотниками самолетного типа. Средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью.

По данным ведомства, около 13:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотник над Белгородской областью.

Ранним утром 16 сентября военное ведомство также сообщило о двух беспилотниках над Тверской и Калужской областью. Атака киевского режима совершалась двумя БПЛА самолетного типа. Оба вторгшихся в российское воздушное пространство Дрона уничтожены.