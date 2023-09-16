Минздрав опроверг дефицит популярного антидепрессанта в аптеках России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения России опровергло ранее появившиеся в СМИ сообщение о том, что в аптеках страны наблюдается дефицит популярного антидепрессанта, основным действующем веществом которого является флуоксетин. Об этом ведомство сообщило агентству ТАСС.

«По данным системы мониторинга дефектуры лекарственных препаратов, признаков дефицита препаратов с МНН флуоксетин на рынке нет», - говорится в сообщении.

Реакция Минздрава была вызвана публикацией РБК о том, что якобы в аптеках Москвы почти не осталось данных антидепрессантов, а в ряде регионов их, мол, и вовсе нет. Ведомство уточнило, что в настоящий момент в России зарегистрированы и разрешены к продаже 12 препаратов с флуоксетином, как отечественные, так и зарубежные.

Ранее KP.RU сообщил, что в Минздраве рассказали о том, как изменились правила продажи рецептурных препаратов в аптеках России.