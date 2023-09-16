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НовостиПолитика16 сентября 2023 11:40

Минобороны РФ: за неделю ВСУ потеряли более 1700 военных на Донецком направлении

За прошедшие семь дней российские военные отразили 34 атаки со стороны ВСУ на Донецком направлении
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Минобороны РФ: за неделю ВСУ потеряли более 1700 военных на Донецком направлении

Минобороны РФ: за неделю ВСУ потеряли более 1700 военных на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российское Министерство обороны в сводке в субботу, 16 сентября, рассказало об обстановке на Донецком направлении.

По данным ведомства, за неделю российские военные на Донецком направлении отразили 34 атаки Вооруженных сил Украины.

Кроме того, на данном направлении сторона противника за семь дней потеряла более 1700 военнослужащих.

Также 16 сентября ведомство сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима атаковать объекты на территории РФ беспилотниками самолетного типа. Над Белгородской областью был сбит дрон.