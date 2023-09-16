На Барнаульском гребном канале стартовала «Алтайская регата»

Фото: www.altaisport.ru

Во время торжественной церемонии Виктор Томенко напомнил, что гребной канал в Барнауле, по оценкам профессиональных спортсменов, является одним из лучших в мире и уже не в первый раз принимает состязания такого высокого уровня.

«Гребля на байдарках и каноэ — особый вид спорта. Он не только закаляет дисциплину и характер спортсменов, приучает к борьбе и дает радость побед. Участие болельщиков здесь также имеет большое значение. Приятно видеть, как за последние несколько лет наш гребной канал стал местом притяжения и спортсменов, и жителей города всех возрастов, и туристов», – обратился к гостям и участникам состязаний Виктор Томенко.

Губернатор подтвердил намерения правительства края продолжать поддержку развития гребного спорта и спортсменов.

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

«Обязательно будем продолжать поддерживать и нашу Федерацию по гребле, и развивать наш гребной канал. Чтобы наши алтайские спортсмены, у которых и сейчас выдающиеся успехи на российских и международных соревнованиях, завоевывали новые победы!» – заявил Виктор Томенко.

В трех видах состязаний (на байдарках и каноэ, драконах, а также на САП-бордингах) участвуют свыше трех сотен спортсменов из России, Белоруссии, Чили, Узбекистана, Болгарии, Колумбии, Турции, Таджикистана. Среди гребцов есть победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

В самых зрелищных соревнованиях - миксте и комбинированной смешанной эстафете 4×200 м среди российских гребцов четыре спортсмена представляют Алтайский край. Это байдарочники Юлия Бабашинская и Владлен Ушаков, а также каноистки София Штиль и Александра Власова.

Вчера гребцы соревновались в дисциплинах SUP PRO на дистанции 200 метров, на лодках «Дракон» на 200 метров (смешанные экипажи в категории 40 лет и старше). В категории ELITE схватке за звание лучшего в «Гонке чемпионов» сошлись байдарки и каноэ-одиночки на дистанции 500 метров и смешанные байдарки и каноэ-двойки на дистанции 350 метров.

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Красивую победу в предварительном заезде смешанных байдарок-двоек на 350 метров одержали двукратный призер чемпионатов мира Анастасия Панченко и чемпион Европы и мира Дмитрий Натынчик. Российско-белорусский экипаж опередил россиян Василия Погребана и Юлию Бабашинскую. А также турецко-белорусский экипаж Эмиркана Айякли и Марины Литвинчук.

По итогам случайной жеребьевки в каноэ-двойке одним из самых сильных экипажей сложился у шестикратного призера чемпионатов мира, россиянки Олеси Ромасенко и трехкратного чемпиона мира, белоруса Артема Козыря. В пятницу в предварительном старте они победили с преимуществом больше четырех секунд. Но зрители с нетерпением ждут интересной борьбы в полуфиналах и финале. Ведь за победу здесь поборется постоянный участник Кубка братьев Агеевых, серебряный призер Олимпийских игр россиянин Иван Штыль, который выступает в смешанной двойке с каноисткой сборной Узбекистана Динарой Джураевой.

Соревнования финишируют 17 сентября.