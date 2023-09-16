Минобороны: ВС России нанесли 11 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

Минобороны: с 9 по 16 сентября ВС России нанесли 11 групповых ударов по объектам ВСУ Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Министерство обороны России сообщило, что российские войска за прошедшую неделю нанесли 11 групповых ударов по военным объектам на Украине.

“В период с 9-го по 16-е сентября 2023 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования”, — следует из свежей недельной сводки о ходе спецоперации.

В сводке уточняется, что удары наносились по объектам производства и хранения надводных беспилотников ВСУ, а также по складам ГСМ, боеприпасов и местам дислокации личного состава украинской армии.

В результате данных ударов была нарушена логистика ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях. Ведомство уточнило, что в результате операции авиации ВКС России 11 сентября был уничтожен аэродром Долгинцево и пять самолетов ВСУ, находящихся на нем.