Тела трёх младенцев обнаружили в подвале частного дома в Польше Фото: Shutterstock

Полиция в Польше обнаружила ужасную находку - в подвале частного дома, в деревне Черники Варминьско-Мазурского воеводства, были спрятаны тела трёх младенцев. Их матерью, предположительно, является 20-летняя дочь 54-летнего владельца жилища. Об этом сообщило польское радио RMF FM.

«Сегодня полиция обнаружила тело третьего новорожденного в подвале дома в Черниках. Вчера в подвале здания были обнаружены тела двух новорожденных», говорится в сообщении.

Были задержаны жильцы дома - 54-летний мужчина и его 20-летняя дочь. Проведённая экспертиза позволила установить, что оба они являются родителями как минимум одного из убитых детей. Сейчас в доме работают криминалисты, уже возбуждено уголовное дело, женщине предъявили обвинения в убийстве. Об обвинениях в адрес мужчины, на данный момент, не сообщается.

Ранее KP.RU сообщил, что убившая как минимум семерых младенцев в Великобритании медсестра обжаловала свой приговор.