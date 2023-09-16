Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о планах выдавить РФ с уранового рынка Фото: "КП" Архив

Украина собирается «потеснить» Россию с мирового рынка урана, наращивая собственную добычу. По мнению украинских чиновников, именно уран является причиной того, что санкции против РФ, якобы, «недостаточно сильные», так как многие западные страны зависят от поставок российского урана. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

«К сожалению, Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем, чтобы сдвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине», - заявил министр.

Галущенко добавил, что для Украины сегодня уран - это «основа национальной безопасности». Например, 10 сентября 2023 года Киев подписал соглашение с американской компанией ConverDyn о конверсии урана, фактически пригласив американцев самих добывать уран на своей территории.

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