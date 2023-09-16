Американский журналист: Украина из государства стала инструментом политики США Фото: REUTERS

Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что Украина фактически перестала существовать как суверенное государство и превратилась в инструмент агрессивной политики США.

“Больше не существует такого государства, как Украина. Эта игра окончена”, — сказал журналист в своем видеоблоге на Youtube.

Никсон сравнил Украину с перчаткой, которую надевает грабитель, чтобы не оставить на месте преступления свои отпечатки пальцев. По его мнению, при помощи Украины Вашингтон пытается скрыть свою причастность к разрушению Европы.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Украина является лишь инструментом гибридной войны Запада против России.

В свою очередь американский журналист Дэнни Хайфон предупредил, что Запад ради достижения собственных целей готов пожертвовать всем населением Украины.