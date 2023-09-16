ЧТК: в центре Праги начался митинг против политики властей Чехии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 15:00 по московскому времени, на Вацлавской площади Праги, что находится в центре города, начался протестный митинг. Собравшиеся недовольны внутренней политикой властей Чехии, требуют пересмотра экономической и пенсионной реформ, сообщает агентств CTK.

«Организаторы мероприятия по сравнению со своими весенними акциями изменили девиз митинга, вместо "Чехия против нищеты" теперь он звучит как "Чехия против правительства"», - пишет агентство.

Идеологом акции называют лидера непарламентской партии ПУП (Право. Уважение. Профессионализм.) Индржиха Райхла. Стараниями его сторонников на площади собралось более 100 тыс. человек, однако число собравшихся быстро тает. Ожидается, что перед митингующими выступят различные эксперты, в том числе глава пражских профсоюзов Богумир Дуфек. Полиция в происходящее пока не вмешивается.

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