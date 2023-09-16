Подоляк в попытке оправдаться вновь заявил о слабом потенциале Индии и Китая

Подоляк, пытаясь оправдаться, вновь заявил о "слабом потенциале" Индии и Китая Фото: REUTERS

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в очередной раз заявил о “слабом потенциале” Китая и Индии, однако в этот раз он отметил слабый “аналитический потенциал”, а не интеллектуальный.

Ранее Подоляк заявил, что Индия и Китай якобы зарабатывают на украинском конфликте и не анализируют последствия принимаемых решений из-за “слабого интеллектуального потенциала”.

16 сентября во время мероприятия “Редколлегия. Саммит” Подоляк попытался оправдаться за острые обвинения, однако сказал, по сути, то же самое.

“Извините, некорректная фраза с точки зрения слабого интеллектуального потенциала. Потому что речь идет именно об аналитической составляющей”, — приводит его слова украинское агентство УНИАН.

Подоляк уточнил, что неправильной позицией он считает поддержку Российской Федерации со стороны Пекина и Нью-Дели, поскольку в стратегическом плане сотрудничество с Россией якобы невыгодно.