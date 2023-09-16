Reuters: два сухогруза следуют в порты Украины по временному коридору Фото: REUTERS

Два грузовых судна направляются в порты Украины для погрузки почти 20 тыс. тонн зерна, которые затем, по задумке, должны отправиться на рынки Азии и Африки. Для прохода кораблей власти Украины открыли временный коридор, не утвердив это с Россией, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Два сухогруза Resilient Africa и Aroyat уже направляются по Черному морю в украинские порты для загрузки почти 20 тысяч тонн пшеницы для Африки и Азии», - заявил Кубраков.

В настоящее время оба судна должны находиться в северной части Чёрного моря. Напомним, что действие зерновой сделки было прекращено 18 июля 2023 года, после чего Россия уведомила и Киев, и весь мир, что все корабли, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов для ВСУ, и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что российский ракетный корабль уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Чёрном море.