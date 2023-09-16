Военный эксперт Гади: ВСУ скоро исчерпают все свои резервы Фото: REUTERS

Военный эксперт Франц Штефан Гади заявил, что украинские войска в ближайшее время будут вынуждены завершить широкомасштабное наступление, поскольку уже почти полностью исчерпали свои резервы.

“Мы увидим кульминацию наступления в ближайшие недели, в конце этого месяца или в середине следующего. Решающим фактором будет не погода, как считают многие эксперты, а истощение кадровых и оружейных резервов ВСУ”, — сказал эксперт в эфире телеканала ZDF.

Гади добавил, что из-за превосходства российской армии в воздухе и больших потерь ВСУ на поле боя украинское наступление вскоре заметно замедлится.

Ранее военные эксперты Майкл Кофман и Роб Ли заявили, что украинские войска уже приостановили наступление из-за неспособности проводить операции в рамках крупных подразделений и перешли к тактике боев малыми пехотными группами.

Напомним, с начала широкомасштабного летнего наступления украинские войска потеряли более 70 тысяч военнослужащих и наемников, а также более 10 тысяч единиц военной техники.