Times: тело пропавшего британского наёмника Берка обнаружили под Запорожьем Фото: REUTERS

Тело британского наёмника Дэниела Берка, вступившего в конфликт за деньги киевского режима, предположительно, нашли в одном из небольших населённых пунктом под Запорожьем, на подконтрольной ВСУ территории. Об этом сообщила британская же газета Times.

«Украинская полиция, разыскивающая пропавшего в прошлом месяце Дэниела Берка, обнаружила тело мужчины», - говорится в публикации.

Всё ещё ведётся судебно-медицинская экспертиза, уточняются результаты анализа ДНК, однако предположительно, найденное тело всё же принадлежит пропавшему британцу. Напомним, что Берк является основателем наёмнического подразделения «Тёмные ангелы», которое активно поддерживает ВСУ в конфликте на Украине.

Ранее KP.RU сообщил, что на Украине погиб 22-летний британский наёмник Сэм Ньюи, который также был одним из бойцов подразделения «Тёмные ангелы». На родине Ньюи был безработным студентом.